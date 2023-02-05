Обстріли Дніпропетровської області 5 лютого: влада поінформувала про наслідки

Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджено електромережі
Росіяни в неділю, 5 лютого, обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
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Наслідки обстрілу
Чиновник зазначив, що внаслідок ворожої атаки люди не постраждали.
"Після тихої ночі день в області видався неспокійним. Гучно сьогодні було в Синельниківському районі. Ворог вдарив по тамтешній Великомихайлівській громаді з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі в одному з сіл. На щастя, люди не постраждали", — написав він.
Лукашук додав, що інші райони Дніпропетровщини обстрілів у неділю не зазнали.
Нагадаємо, у ніч на 30 січня російські війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області. Тоді внаслідок атаки рф постраждали будинки, також обірвані лінії електропередач.
Окрім того, що в ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксовано потрапляння до промислового підприємства. На щастя, внаслідок влучання ніхто з дніпрян не загинув.