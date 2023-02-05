Обстріли Дніпропетровської області 5 лютого: влада поінформувала про наслідки

Росіяни систематично завдають ударів по території Дніпропетровської області

Росіяни в неділю, 5 лютого, обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Наслідки обстрілу

Чиновник зазначив, що внаслідок ворожої атаки люди не постраждали.

"Після тихої ночі день в області видався неспокійним. Гучно сьогодні було в Синельниківському районі. Ворог вдарив по тамтешній Великомихайлівській громаді з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі в одному з сіл. На щастя, люди не постраждали", — написав він.

Лукашук додав, що інші райони Дніпропетровщини обстрілів у неділю не зазнали.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня російські війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області. Тоді внаслідок атаки рф постраждали будинки, також обірвані лінії електропередач.

Окрім того, що в ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксовано потрапляння до промислового підприємства. На щастя, внаслідок влучання ніхто з дніпрян не загинув.