Обстрелы Днепропетровской области 5 февраля: власти проинформировали о последствиях

Россияне систематически наносят удары по территории Днепропетровской области

Россияне в воскресенье, 5 февраля, обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду на Днепропетровщине. В результате обстрела повреждены электросети.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Последствия обстрела

Чиновник отметил, что в результате вражеской атаки люди не пострадали.

"После тихой ночи день в области показался беспокойным. Громко сегодня было в Синельниковском районе. Враг ударил по Великомихайловской громаде из тяжелой артиллерии. В результате обстрела повреждены электросети в одном из сел. К счастью, люди не пострадали", — написал он.

Лукашук добавил, что другие районы Днепропетровщины обстрелам в воскресенье не подверглись.

Напомним, в ночь на 30 января российские войска вели огонь по поселку Красногригорьевка Днепропетровской области. Тогда в результате атаки россии пострадали дома, а также оборванные линии электропередач.

Кроме того, что в ночь с 25 на 26 января российские оккупационные войска атаковали город Днепр с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки было зафиксировано попадание в промышленное предприятие. К счастью, в результате попадания никто из днепрян не погиб.