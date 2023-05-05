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Окупанти почали масово тікати із території Запорізької області, — Федоров

5 травня 2023 11:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Окупанти почали масово тікати із території Запорізької області, — Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Telegram/ivan_fedorov_melitopol
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські війська, які приїхали заробити кошти на крові та тимчасово окупували українські території, тепер намагаються якнайшвидше закінчити роботу. А також активно готуються до втечі з українських земель. 

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

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Що відомо

За словами Федорова, російський окупаційний уряд вже і сам не вірить у власний лозунг "Росія тут назавжди" і готує різні шляхи втечі.

"Міністр охорони здоров’я" вже у "відрядженні" десь у континентальній росії і повертатися не збирається. Зникла і його заступниця. Місцеві керівники-зрадники також в паніці: розпродають майно та шукають можливості виїхати на Росію, а дітей відправити в країни Євросоюзу  Пересічні колаборанти активно записуються в списки на евакуацію до рф, які складають на деяких бюджетних підприємствах", — пише Іван Федоров. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські військові квапливо втекли та вивезли техніку з морського узбережжя у Запорізькій області.

А також про те, що у Мелітополі місцеві колаборанти почали масово звільнятися з фейкового університету.

 

 

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