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Оккупанты начали массово бежать с территории Запорожской области, — Федоров

5 мая 2023 11:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Оккупанты начали массово бежать с территории Запорожской области, — Федоров
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Telegram/ivan_fedorov_melitopol
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские войска, приехавшие заработать средства на крови и временно оккупировавшие украинские территории, теперь пытаются как можно быстрее закончить работу. А также активно готовятся к бегству с украинских земель.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, российское оккупационное правительство уже и само не верит в собственный лозунг "Россия здесь навсегда" и готовит разные пути бегства.

"Министр здравоохранения" уже в "командировке" где-то в континентальной России и возвращаться не собирается. Исчезла и его заместительница. Местные руководители-предатели также в панике: распродают имущество и ищут возможности выехать в Россию, а детей отправить в страны Евросоюза", — пишет Иван Федоров. 

 

Напомним, ранее мы писали, что российские военные поспешно скрылись и вывезли технику с морского побережья в Запорожской области.

А также о том, что в Мелитополе местные коллаборанты начали массово увольняться из фейкового университета.

 

 

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