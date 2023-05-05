Оккупанты начали массово бежать с территории Запорожской области, — Федоров
Российские войска, приехавшие заработать средства на крови и временно оккупировавшие украинские территории, теперь пытаются как можно быстрее закончить работу. А также активно готовятся к бегству с украинских земель.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
Что известно
По словам Федорова, российское оккупационное правительство уже и само не верит в собственный лозунг "Россия здесь навсегда" и готовит разные пути бегства.
"Министр здравоохранения" уже в "командировке" где-то в континентальной России и возвращаться не собирается. Исчезла и его заместительница. Местные руководители-предатели также в панике: распродают имущество и ищут возможности выехать в Россию, а детей отправить в страны Евросоюза", — пишет Иван Федоров.
Напомним, ранее мы писали, что российские военные поспешно скрылись и вывезли технику с морского побережья в Запорожской области.
А также о том, что в Мелитополе местные коллаборанты начали массово увольняться из фейкового университета.