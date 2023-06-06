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Окупанти пошкодили Каховську ГЕС: зафіксовано підняття рівня води

6 червня 2023 05:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти пошкодили Каховську ГЕС: зафіксовано підняття рівня води
Каховська ГЕС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російські воєнні злочинці нібито здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Таке відео почали ширити місцеві пабліки.

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Разом з тим російські видання у Telegram пишуть, що там усе спокійно. 

Які наслідки матиме підрив дамби Каховської ГЕС 

За словами фахівців, вони можуть бути катастрофічними. Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, проблеми з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.

Каховська ГЕС — один з великих енергообʼєктів, дамба якої утримує обсяг близько 18 млн кубічних метрів води.

Мета росіян

Аналітики кажуть, що існує велика вірогідність того, що росіяни планують залишати правий берег Херсонщини.

А внаслідок підриву ГЕС витік води унеможливить переправу. Також убезпечить російських військових від атак ЗСУ з правого берега.

Вода з ГЕС може стати гідроперепоною, подолати яку через високий рівень і напір буде неможливо.

Нагадаємо, у Запорізькій області часткова "евакуація" населення продовжується через посилені обстріли українських сил на фронті. Голова запорізького руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов сказав, що список прифронтових населених пунктів, які потрапили під евакуацію, буде розширено.

Також ми писали, що російські окупанти, які перебувають на території Запорізької АЕС, повідомили про зупинку роботи всіх блоків на станції. Росіяни, ймовірно, готують провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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