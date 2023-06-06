Оккупанты повредили Каховскую ГЭС: зафиксировано поднятие уровня воды

Каховская ГЭС. Фото: Google

Российские военные преступники якобы совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Такое видео начали распространять местные паблики.

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Официальной информации пока нет! Если подрыв подтвердится, жителям левого берега Днепра нужно будет эвакуироваться в более безопасные районы.

Какие последствия будет иметь подрыв дамбы Каховской ГЭС

По словам специалистов, они могут быть катастрофическими. Речь идет о подтоплении окрестных сел и даже Херсона ниже по Днепру, проблемах с охлаждением Запорожской АЭС и водоснабжением юга Украины.

Каховская ГЭС — один из крупных энергообъектов, дамба которой содержит объем около 18 млн кубических метров воды.

Цель россиян

Аналитики говорят, что существует большая вероятность, что россияне планируют покидать правый берег Херсонщины.

А в результате подрыва ГЭС утечка воды исключит возможность переправы. Также обезопасит российских военных от атак ВСУ с правого берега.

Вода из ГЭС может стать гидропомехой, преодолеть которую из-за высокого уровня и напора будет невозможно.

Напомним, в Запорожской области частичная "эвакуация" населения продолжается из-за усиленных обстрелов украинских сил на фронте. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал, что список попавших под эвакуацию прифронтовых населенных пунктов будет расширен.

Также мы писали, что находящиеся на территории Запорожской АЭС российские кафиры сообщили об остановке работы всех блоков на станции. Россияне предположительно готовят провокации на временно оккупированных территориях Запорожской области.