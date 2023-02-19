Окупанти у місті Токмак змушують школярів співати гімн росії

Окупанти у Запорізькій області змушують школярів співати гімн росії, — Генштаб
У школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники продовжують чинити тиск на місцевих жителів, зокрема на дітей. Учнів шкіл змушують співати гімн росії та прославляти окупантів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
-
Формула-1 ніколи не перейде на електричні двигуни, — спадкоємець Екклстоуна
-
Миколаївські десантники знищили ворожий новітній танк з "Джавеліна"
-
На горі Піп Іван у Карпатах намело два метри снігу
-
Стала відома причина смерті глави МЗС Білорусі Володимира Макея
-
Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір
-
Росія звинувачує Україну у підготовці ядерної провокації: що вигадали цього разу
-
Компанії Shell та Vitol звинуватили у затягуванні війни з Україною: яка причина
-
Журналістів били палицями на очах поліції: дев'ята річниця подій під Одеською обладміністрацією
-
Обіцяє прозорість: Резніков розповів, як обиратимуть Антикорупційну раду при Міноборони
-
Вчені відновили образ жінки, яка жила на території Саудівської Аравії 2000 років тому
За інформацією Генштабу, діти у місті Токмак зобов'язані співати гімн держави-окупантки перед початком уроків.
"У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків", — йдеться у повідомленні.
Також, як розповіли в українському військовому відомстві, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росія стягує війська на Запорізький напрямок. Зокрема, 17 лютого через Мелітополь їхала колона з 43 автобусів з "вагнерівцями".
Також раніше з'явилася інформація, що російські війська готують наступ на Запоріжжя, імовірно, використовуючи як витратний матеріал цивільних робітників, які приїхали до Мелітополя з росії. Також відомо, що голові окупаційної "адміністрації" Євгену Балицькому готують заміну.