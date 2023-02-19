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Окупанти у Запорізькій області змушують школярів співати гімн росії, — Генштаб

19 лютого 2023 18:36
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти у місті Токмак змушують школярів співати гімн росії
Місто Токмак було захоплене окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники продовжують чинити тиск на місцевих жителів, зокрема на дітей. Учнів шкіл змушують співати гімн росії та прославляти окупантів. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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За інформацією Генштабу, діти у місті Токмак зобов'язані співати гімн держави-окупантки перед початком уроків. 

"У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків", — йдеться у повідомленні. 

Також, як розповіли в українському військовому відомстві, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росія стягує війська на Запорізький напрямок. Зокрема, 17 лютого через Мелітополь їхала колона з 43 автобусів з "вагнерівцями".

Також раніше з'явилася інформація, що російські війська готують наступ на Запоріжжя, імовірно, використовуючи як витратний матеріал цивільних робітників, які приїхали до Мелітополя з росії. Також відомо, що голові окупаційної "адміністрації" Євгену Балицькому готують заміну.

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