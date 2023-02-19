Оккупанты в городе Токмак заставляют школьников петь гимн россии

Город Токмак был захвачен оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения

В школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, в том числе детей. Школьников заставляют петь гимн россии и прославлять оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, дети в городе Токмак обязаны петь гимн государства-оккупанта перед началом уроков.

"Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, на украинских детей. Так, в школах города Токмак учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков", — говорится в сообщении.

Также, как рассказали в украинском военном ведомстве, школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и признательности российским захватчикам.

Напомним, ранее сообщалось, что россия стягивает войска на Запорожское направление. В частности, 17 февраля через Мелитополь ехала колонна из 43 автобусов с "вагнеровцами".

Также ранее появилась информация, что российские войска готовят наступление на Запорожье, вероятно, используя в качестве расходного материала гражданских рабочих, приехавших в Мелитополь из россии. Также известно, что главе оккупационной "администрации" Евгению Балицкому готовят замену.