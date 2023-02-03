Росія вивозить українських старшокласників для складання шкільних іспитів

Окупанти вивозять українських старшокласників до рф, щоб скласти шкільні іспити: деталі
Російські окупанти вивозять старшокласників у рф, щоб ті склали шкільні іспити. Так, з Лисичанська було вивезено 50 11-класників для підготовки та здавання ЄДІ (ЄДІ).
Про це повідомляє Центр Національного опору.
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Діти України
У повідомленні зазначається, що дітей із Лисичанська вивезли до Єлабуги (Татарстан). Далі їм обіцяють безкоштовне навчання у ЗВО біля рф.
"Мета всіх цих заходів — асиміляція молоді, а отже, знову йдеться про етноцид українців та знищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ — це рф, а отже, необхідно їхати складати державні іспити на території росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти змушують віддавати дітей у "кадетський" корпус.
Також ми писали, що у населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти забороняють школярам навчатися за українською програмою. Тим часом у Скадовському районі у дитячих садках росіяни розгорнули польові шпиталі.
Додамо, російські загарбники вивозять українських школярів з тимчасово окупованих територій у росії. Там діти складають іспити.