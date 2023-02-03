Россия вывозит украинских старшеклассников для сдачи школьных экзаменов

Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали
Российские оккупанты вывозят старшеклассников в рф, чтобы те сдали школьные экзамены. Так, из Лисичанска было вывезено 50 11-классников для подготовки и сдачи ЕГЭ (ЕГЭ).
Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.
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Дети Украины
В сообщении указывается, что детей из Лисичанска вывезли в Елабугу (Татарстан). Далее им обещают бесплатное обучение в вузах на территории рф.
"Цель всех этих мер — ассимиляция молодежи, а значит, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ТОТ — это рф, а значит, необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории рф", — говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области оккупанты заставляют отдавать детей в "кадетский" корпус.
Также мы писали, что в населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться по украинской программе. Тем временем в Скадовском районе в детских садах россияне развернули полевые госпитали.
Добавим, российские захватчики вывозят украинских школьников с временно оккупированных территорий в рф. Там дети сдают экзамены.