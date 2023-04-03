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Окупанти взялися "зміцнювати російську ідентичність" у Запорізькій області

3 квітня 2023 13:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На окупованих територіях планують запуск нових пропагандистських осередків
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вище військово політичне керівництво рф продовжує здійснювати послідовні кроки, спрямовані на витіснення української ідентичності із свідомості населення тимчасово окупованих територій півдня України. Росіяни посилюють пропаганду, зокрема на окупованих територіях Запорізької області

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Подробиці

"Аналіз інформаційного поля тимчасово окупованих територій Запорізької області вказує на розгортання цілеспрямованої кампанії щодо нав’язування місцевому населенню російської ідентичності та примусу до інтеграції в соціально-культурний простір рф", — йдеться у повідомленні. 

Так, активно поширюється заява голови Федерального агентства зі справ національностей рф Євгена Баринова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв цього агентства на окупованих територіях Запорізької області з метою "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності у регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди".

При цьому наголошується, що діяльність створених представництв Федерального агентства зі справ національностей рф буде сконцентровано на залученні різних соціальних груп населення окупованих територій Запорізької області до співпраці з російськими громадськими організаціями, створенні спільних програм "просвітницької роботи", а також активному запровадженні "гуманітарних програм".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська примушують працівники навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.

Також нещодавно Генштаб повідомляв, що загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російського паспорта, на блокпостах міста Токмак. Окупанти проводять обшуки транспортних засобів та загрожують громадянам України забороною в'їзду до міста.

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