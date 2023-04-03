Оккупанты взялись "укреплять русскую идентичность" в Запорожской области
Высшее военно-политическое руководство россии продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения временно оккупированных территорий юга Украины. Россияне усиливают пропаганду, в том числе на оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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"Анализ информационного поля временно оккупированных территорий Запорожской области указывает на развертывание целенаправленной кампании по навязыванию местному населению русской идентичности и принуждению к интеграции в социально-культурное пространство россии", — говорится в сообщении.
Так, активно распространяется заявление председателя Федерального агентства по делам национальностей рф Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств данного агентства на оккупированных территориях Запорожской области с целью "укрепления русской идентичности и межнационального единства в регионах, которые только недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды".
При этом отмечается, что деятельность созданных представительств Федерального агентства по делам национальностей рф будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения оккупированных территорий Запорожской области к сотрудничеству с российскими общественными организациями, созданию совместных программ "просветительской работы", а также активному внедрению "гуманитарных программ".
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска принуждают работники учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.
Также недавно Генштаб сообщал, что захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российский паспорт, на блокпостах города Токмак. Оккупанты проводят обыски транспортных средств и угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.