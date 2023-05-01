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Окупанти завдали декілька потужних авіаударів по Запорізькій області

1 травня 2023 16:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Окупанти завдали декілька потужних авіаударів по Запорізькій області
Окупанти черговий раз обстріляли Запорізьку область. Фото: Запорізька обласна прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські війська продовжують обстрілювати територію Україну.  Сьогодні окупанти нещадно завдали декілька авіаударів по Гуляйполю Запорізької області.

Про це пише Офіс генерального прокурора на своїй Telegram-сторінці.

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Що відомо

Як повідомляють слідчі, 1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення.

Окупанти черговий раз обстріляли Запорізьку область. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Також є частково зруйновані приватні будинки та господарські споруди, пошкоджено автомобіль. Пологівська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), йдеться в повідомленні.

"Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області", — зазначили в прокуратурі.

Окупанти черговий раз обстріляли Запорізьку область. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що командування російських окупаційних військ в Україні перекинуло додаткові резерви на Запорізький та Херсонський напрямки. Так само на цих фронтах спостерігається посилення діяльності окупантів.

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