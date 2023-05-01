Окупанти завдали декілька потужних авіаударів по Запорізькій області
Російські війська продовжують обстрілювати територію Україну. Сьогодні окупанти нещадно завдали декілька авіаударів по Гуляйполю Запорізької області.
Про це пише Офіс генерального прокурора на своїй Telegram-сторінці.
Що відомо
Як повідомляють слідчі, 1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення.
Також є частково зруйновані приватні будинки та господарські споруди, пошкоджено автомобіль. Пологівська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), йдеться в повідомленні.
"Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області", — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що командування російських окупаційних військ в Україні перекинуло додаткові резерви на Запорізький та Херсонський напрямки. Так само на цих фронтах спостерігається посилення діяльності окупантів.