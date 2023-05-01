Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Оккупанты нанесли несколько мощных авиаударов по Запорожской области arrow

Оккупанты нанесли несколько мощных авиаударов по Запорожской области

1 мая 2023 16:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Оккупанты нанесли несколько мощных авиаударов по Запорожской области
Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Сегодня оккупанты беспощадно нанесли несколько авиаударов по Гуляйполю Запорожской области.

Об этом пишет Офис генерального прокурора на своей Telegram-странице.

Читайте также:

Что известно

Как сообщают следователи, 1 мая 2023 около 11:30 российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района. Три человека получили ранения.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

Также частично разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, поврежден автомобиль. Пологовская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), говорится в сообщении.

"Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области", — отметили в прокуратуре.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что командование российских оккупационных войск в Украине опрокинуло дополнительные резервы на Запорожское и Херсонское направления. Также на этих фронтах наблюдается усиление деятельности оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас