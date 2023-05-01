Оккупанты нанесли несколько мощных авиаударов по Запорожской области
Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Сегодня оккупанты беспощадно нанесли несколько авиаударов по Гуляйполю Запорожской области.
Об этом пишет Офис генерального прокурора на своей Telegram-странице.
Что известно
Как сообщают следователи, 1 мая 2023 около 11:30 российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района. Три человека получили ранения.
Также частично разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, поврежден автомобиль. Пологовская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), говорится в сообщении.
"Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области", — отметили в прокуратуре.
Напомним, ранее мы писали, что командование российских оккупационных войск в Украине опрокинуло дополнительные резервы на Запорожское и Херсонское направления. Также на этих фронтах наблюдается усиление деятельности оккупантов.