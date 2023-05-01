Оккупанты нанесли несколько мощных авиаударов по Запорожской области

Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Сегодня оккупанты беспощадно нанесли несколько авиаударов по Гуляйполю Запорожской области.

Об этом пишет Офис генерального прокурора на своей Telegram-странице.

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Как сообщают следователи, 1 мая 2023 около 11:30 российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района. Три человека получили ранения.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

Также частично разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, поврежден автомобиль. Пологовская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), говорится в сообщении.

"Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области", — отметили в прокуратуре.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что командование российских оккупационных войск в Украине опрокинуло дополнительные резервы на Запорожское и Херсонское направления. Также на этих фронтах наблюдается усиление деятельности оккупантов.