Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Президента України Володимира Зеленського. Також окупанти відібрали 57 об'єктів, які належать Меджлісу.

Про це повідомив голова Криму Сергій Аксьонов.

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"Націоналізація" квартири Зеленського

Лідер Криму Сергій Аксьонов заявив у відеозверненні, що квартира Зеленського може бути передана нужденним сім'ям або сім'ям з безліччю дітей. Квартира, а також місце для паркування, зареєстровані, на ім'я Олени Зеленської й розташовані в селищі Лівадія в Ялті. Площа квартири складає 129,8 квадратних метрів, а паркувального місця — 16,1 квадратних метрів. Олена Зеленська придбала цю нерухомість у 2013 році, коли Крим був частиною України.

Крім квартири Зеленського, було відібрано таке майно:

Виноробня "Алеф-Віналь-Крим", яка належала Вадиму Єрмолаєву;

Торгові площі Скай Плаза в Ялті, пов'язані в російських ЗМІ з Арсенієм Яценюком;

Сільгосппідприємство "Семисотка та компанія", яке, за їх твердженням, пов'язане з оточенням Арсена Авакова;

Будівля Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

Таким чином, ці об'єкти нерухомості та підприємства також переходять у власність Криму. Нові власники вказують, що така націоналізація майна є частиною процесу боротьби з ворогами Росії на півострові.

Нагадаємо, що в Україні з 10 травня 2023 року власники пошкодженого через бойові дії житла зможуть отримати компенсацію від держави . У рамках програми "Відновлення" можна буде освоїти до півмільйона гривень.

Також ми писали, що в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.