Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Зеленського
Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Президента України Володимира Зеленського. Також окупанти відібрали 57 об'єктів, які належать Меджлісу.
Про це повідомив голова Криму Сергій Аксьонов.
"Націоналізація" квартири Зеленського
Лідер Криму Сергій Аксьонов заявив у відеозверненні, що квартира Зеленського може бути передана нужденним сім'ям або сім'ям з безліччю дітей. Квартира, а також місце для паркування, зареєстровані, на ім'я Олени Зеленської й розташовані в селищі Лівадія в Ялті. Площа квартири складає 129,8 квадратних метрів, а паркувального місця — 16,1 квадратних метрів. Олена Зеленська придбала цю нерухомість у 2013 році, коли Крим був частиною України.
Крім квартири Зеленського, було відібрано таке майно:
- Виноробня "Алеф-Віналь-Крим", яка належала Вадиму Єрмолаєву;
- Торгові площі Скай Плаза в Ялті, пов'язані в російських ЗМІ з Арсенієм Яценюком;
- Сільгосппідприємство "Семисотка та компанія", яке, за їх твердженням, пов'язане з оточенням Арсена Авакова;
- Будівля Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.
Таким чином, ці об'єкти нерухомості та підприємства також переходять у власність Криму. Нові власники вказують, що така націоналізація майна є частиною процесу боротьби з ворогами Росії на півострові.
Нагадаємо, що в Україні з 10 травня 2023 року власники пошкодженого через бойові дії житла зможуть отримати компенсацію від держави . У рамках програми "Відновлення" можна буде освоїти до півмільйона гривень.
Також ми писали, що в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.