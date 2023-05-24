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Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Зеленського

24 травня 2023 15:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Президента України Володимира Зеленського. Також окупанти відібрали 57 об'єктів, які належать Меджлісу.

Про це повідомив голова Криму Сергій Аксьонов.

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"Націоналізація" квартири Зеленського

Лідер Криму Сергій Аксьонов заявив у відеозверненні, що квартира Зеленського може бути передана нужденним сім'ям або сім'ям з безліччю дітей. Квартира, а також місце для паркування, зареєстровані, на ім'я Олени Зеленської й розташовані в селищі Лівадія в Ялті. Площа квартири складає 129,8 квадратних метрів, а паркувального місця — 16,1 квадратних метрів. Олена Зеленська придбала цю нерухомість у 2013 році, коли Крим був частиною України.

Крім квартири Зеленського, було відібрано таке майно:

  • Виноробня "Алеф-Віналь-Крим", яка належала Вадиму Єрмолаєву;
  • Торгові площі Скай Плаза в Ялті, пов'язані в російських ЗМІ з Арсенієм Яценюком;
  • Сільгосппідприємство "Семисотка та компанія", яке, за їх твердженням, пов'язане з оточенням Арсена Авакова;
  • Будівля Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі.

Таким чином, ці об'єкти нерухомості та підприємства також переходять у власність Криму. Нові власники вказують, що така націоналізація майна є частиною процесу боротьби з ворогами Росії на півострові.

Нагадаємо, що в Україні з 10 травня 2023 року власники пошкодженого через бойові дії житла зможуть отримати компенсацію від держави . У рамках програми "Відновлення" можна буде освоїти до півмільйона гривень.

Також ми писали, що в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.

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