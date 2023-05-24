Оккупационные власти Крыма "национализировали" квартиру Зеленского
Оккупационные власти Крыма "национализировали" квартиру Президента Украины Владимира Зеленского. Также оккупанты отобрали 57 объектов, которые принадлежат Меджлису.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Национализация" квартиры Зеленского
Лидер Крыма Сергей Аксенов заявил в видеообращении, что квартира Зеленского может быть передана нуждающимся семьям или семьям с множеством детей. Квартира, а также парковочное место, зарегистрированы на имя Елены Зеленской и расположены в поселке Ливадия в Ялте. Площадь квартиры составляет 129,8 квадратных метров, а парковочного места — 16,1 квадратных метров. Елена Зеленская приобрела эту недвижимость в 2013 году, когда Крым был частью Украины.
Помимо квартиры Зеленского, было отобрано следующее имущество:
- Винодельня "Алеф-Виналь-Крым", которая принадлежала Вадиму Ермолаеву;
- Торговые площади Скай плаза в Ялте, связанные в российских СМИ с Арсением Яценюком;
- Сельхозпредприятие "Семисотка и компания", которое, по их утверждению, связано с окружением Арсена Авакова;
- Здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе.
Таким образом, эти объекты недвижимости и предприятия также переходят в собственность Крыма. Новые владельцы указывают на то, что такая национализация имущества является частью процесса борьбы с врагами России на полуострове.
Напомним, что в Украине с 10 мая 2023 года владельцы поврежденного из-за боевых действий жилья смогут получить компенсацию от государства. В рамках программы "єВідновлення" можно будет освоить до полумиллиона гривен.
Также мы писали, что на Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.