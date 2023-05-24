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Оккупационные власти Крыма "национализировали" квартиру Зеленского

24 мая 2023 15:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупационные власти Крыма "национализировали" квартиру Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оккупационные власти Крыма "национализировали" квартиру Президента Украины Владимира Зеленского. Также оккупанты отобрали 57 объектов, которые принадлежат Меджлису.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Национализация" квартиры Зеленского

Лидер Крыма Сергей Аксенов заявил в видеообращении, что квартира Зеленского может быть передана нуждающимся семьям или семьям с множеством детей. Квартира, а также парковочное место, зарегистрированы на имя Елены Зеленской и расположены в поселке Ливадия в Ялте. Площадь квартиры составляет 129,8 квадратных метров, а парковочного места — 16,1 квадратных метров. Елена Зеленская приобрела эту недвижимость в 2013 году, когда Крым был частью Украины.

Помимо квартиры Зеленского, было отобрано следующее имущество:

  • Винодельня "Алеф-Виналь-Крым", которая принадлежала Вадиму Ермолаеву;
  • Торговые площади Скай плаза в Ялте, связанные в российских СМИ с Арсением Яценюком;
  • Сельхозпредприятие "Семисотка и компания", которое, по их утверждению, связано с окружением Арсена Авакова;
  • Здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе.

Таким образом, эти объекты недвижимости и предприятия также переходят в собственность Крыма. Новые владельцы указывают на то, что такая национализация имущества является частью процесса борьбы с врагами России на полуострове.

Напомним, что в Украине с 10 мая 2023 года владельцы поврежденного из-за боевых действий жилья смогут получить компенсацию от государства. В рамках программы "єВідновлення" можно будет освоить до полумиллиона гривен.

Также мы писали, что на Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.

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