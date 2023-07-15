Олега Сенцова нагородили орденом Почесного легіону: що відомо про Героя

Український кінорежисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов. Фото: соцмережі

Українського кінорежисера, колишнього в'язня РФ і нині військовослужбовця Олега Сенцова нагородили престижною французькою нагородою — орденом Почесного легіону. Ця нагорода, яка є найвищою у Франції, вручається президентом країни за визначні військові та громадянські заслуги.

Про це повідомляє бригада "Маґура".

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Нагорода для Олега Сенцова

"Наш побратим Олег Сенцов нагороджений орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент країни за військові та громадянські заслуги", — йдеться в повідомленні.

Також у ЗМІ пишуть, що окрім Олега Сенцова, нагороду отримала Оксану Забужко. Вручення нагороди відбулося у Києві. Вручив її посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час урочистого прийому у Будинку Митрополита Національного заповідника "Софія Київська".

Нагородження Олега Сенцова. Фото: ТіКиїв

Орден Почесного легіону

Орден Почесного легіону, що присуджується за заслуги військового та цивільного характеру, включає три ступені та два звання: Кавалер, Офіцер, Командор, а також Великий Офіцер і найбільш престижне — Великий Хрест. Такий орден має Президент України Володимир Зеленський.

Орден Почесного легіону. Фото: ТіКиїв

Що відомо про Олега Сенцова

Олег Сенцов — український кінорежисер та активіст Майдану, який активно протестував проти приєднання Криму до Росії. У травні 2014 року його було затримано російськими спецслужбами під звинуваченням у підготовці терористичного акту та засуджено до 20 років позбавлення волі. Сенцов не визнав своєї провини. Під час свого ув'язнення у російській в'язниці він оголосив голодування, яке продовжував протягом 145 днів.

Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов, який воює у лавах ЗСУ, після лікування контузії у Києві повертається на фронт. Військовий відвідав церемонію нагородження французьким орденом Почесного легіону у Національному заповіднику "Софія Київська".