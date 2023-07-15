Олега Сенцова наградили орденом Почётного легиона: что известно о Герое

Украинский кинорежиссер и воин ВСУ Олег Сенцов. Фото: соцсети

Украинский кинорежиссер, бывший заключенный РФ и ныне военнослужащий Олег Сенцов был удостоен престижной французской награды — ордена Почетного легиона. Данная награда, являющаяся наивысшей во Франции, вручается президентом страны за выдающиеся военные и гражданские заслуги.

Об этом сообщает бригада "Магура".

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Награда для Олега Сенцова

"Наш собрат Олег Сенцов награжден орденом Почетного легиона. Это самая высокая награда во Франции, присуждаемая президентом страны за военные и гражданские заслуги", — говорится в сообщении.

Также в СМИ пишут, что кроме Олега Сенцова награду получила Оксану Забужко. Вручение награды прошло в Киеве. Вручил ее посол Франции в Украине Этьен де Понсен во время торжественного приема в Доме Митрополита Национального заповедника "София Киевская".

Награждение Олега Сенцова. Фото: ТиКиїв

Орден Почетного легиона

Орден Почетного легиона, присуждаемый за заслуги военного и гражданского характера, включает в себя три степени и два звания: Кавалер, Офицер, Командор, а также Великий Офицер и наиболее престижное — Большой Крест. Такой орден имеет Президент Украины Владимир Зеленский.

Орден Почетного легиона. Фото: ТиКиїв

Что известно про Олега Сенцова

Олег Сенцов — украинский кинорежиссер и активист Майдана, активно протестовал против присоединения Крыма к России. В мае 2014 года он был задержан российскими спецслужбами под обвинением в подготовке террористического акта и приговорен к 20 годам лишения свободы. Сенцов не признал своей вины. Во время своего заключения в российской тюрьме, он объявил голодовку, которую продолжал в течение 145 дней.

Напомним, что режиссер Олег Сенцов, воюющий в рядах ВСУ, после лечения контузии в Киеве возвращается на фронт. Военный посетил церемонию награждения французским орденом Почетного легиона в Национальном заповеднике "София Киевская".