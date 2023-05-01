Олена Шуляк розповіла про діяльність партії "Слуга народу" під час війни

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: УНІАН

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у розлогому інтервʼю розповіла про те, чим займалась провладна партія під час війни. За її словами, було обрано три основні напрямки.

Про це Шуляк заявила в інтервʼю для "Української правди".

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Олена Шуляк розповідає, що з початку повномашстабного вторгення "Слуга народу" обрала для себе 3 основні напрямки роботи.

"З 24 лютого 2022 року ми для себе обрали 3 основні напрямки. Перший — це допомога ЗСУ, другий — це робота з ВПО і третій напрям — це допомога бізнесу. Особливо тому який релокувався. Звичайно, частина і наших офісів, і частина організацій постраждала. Мова йде про Запорізьку і Херсонську області. Ці районні офісі знаходяться на тимчасово окупованій території. Ми втратили більше, ніж 35 таких офісів", — каже Шуляк.

Також голова партії зізнається, що в перший день повномасштабного вторгення вони спалювали документи задля безпеки "своїх" людей.

"Я пам’ятаю перший день вторгення РФ. Ми з очільниками Харківської та Херсонської організацій знищували документи, робили певні речі, пов’язані з безпекою. Ніхто не знав, що буде це все настільки швидко відбуватись на тій же Херсонщині, але якісь речі ми знищували, щоб убезпечити своїх людей", — поділилась чиновниця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гетманцев розповів, впливати на РФ сьогодні може ООН і Туреччина.