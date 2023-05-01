Елена Шуляк рассказала о деятельности партии "Слуга народа" во время войны

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: УНИАН

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в пространном интервью рассказала о том, чем занималась провластная партия во время войны. По ее словам, было выбрано три основных направления.

Об этом Шуляк заявила в интервью для "Украинской правды".

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Елена Шуляк рассказывает, что с начала полномашстабного вторжения "Слуга народа" избрала для себя 3 основных направления работы.

"С 24 февраля 2022 года мы для себя выбрали 3 основных направления. Первое — это помощь ВСУ, второе — это работа с ВПЛ и третье направление — это помощь бизнеса. Особенно потому релокировавшегося. Конечно, часть и наших офисов, и часть организаций пострадала "Речь идет о Запорожской и Херсонской области. Эти районные офисы находятся на временно оккупированной территории. Мы потеряли более 35 таких офисов", — говорит Шуляк.

Также глава партии признается, что в первый день полномасштабного вторжения они сжигали документы для безопасности "своих" людей.

"Я помню первый день вторжения РФ. Мы с руководителями Харьковской и Херсонской организаций уничтожали документы, делали определенные вещи, связанные с безопасностью. Никто не знал, что это будет настолько быстро происходить на той же Херсонщине, но какие-то вещи мы уничтожали, чтобы обезопасить своих людей", — поделилась чиновница.

Напомним, ранее мы писали, что Гетманцев рассказал, влиять на РФ сегодня могут ООН и Турция.