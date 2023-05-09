Олена Зеленська зустрілась з Урсулою фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Перша леді України Олена Зеленська. Фото: ОП

У вівторок, 9 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, де мала низку зустрічей, зокрема з Першої леді Оленою Зеленською. Під час зустрічі обговорили питання психологічної реабілітації українських дітей.

Про це повідомила Олена Зеленська у своєму Telegram.

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Зустріч Олени Зеленської та Урсули фон дер Ляєн

"9 травня Україна вперше відзначає День Європи, і саме сьогодні нас відвідує Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", — зазначила Перша леді.

Перша леді разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який також був присутній на зустрічі, обговорили з Урсулою фон дер Ляєн психологічну реабілітацію українських дітей, постраждалих від війни, зокрема 364 юних громадян, яких Україні вдалося повернути з російського полону.

Зустріч Олени Зеленської з Урсулою фон дер Ляєн. Фото: ОП

Зустріч Олени Зеленської з Урсулою фон дер Ляєн. Фото: ОП

Зустріч Олени Зеленської з Урсулою фон дер Ляєн. Фото: ОП

Зустріч Олени Зеленської з Урсулою фон дер Ляєн. Фото: ОП 1 / 4

Було наголошено, що діти зараз переживають складний період: навчання в бомбосховищах, переїзд до інших країн, нестача спілкування з рідними та друзями тощо.

Президент Єврокомісії запропонувала експертну допомогу ЄС у створенні програми підтримки для юних українців.

"Унікальну програму допомоги українським дітям напрацюють уже наші фахівці — так само як вони це роблять для психологічного табору, де реабілітують дітей, котрі втратили на війні близьких. У відповідь на страшний досвід українців формуємо потужну психологічну допомогу, щоб ніхто не залишився з пережитим сам на сам", — наголосила Олена Зеленська.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Разом з українцями вона відзначить День Європи.

Під час свого візиту в Україні вона заявила про нові санкції проти Російської Федерації. Одинадцятий пакет санкцій вміщатиме два нові фактори.Ці нові заходи санкцій є відповіддю на поведінку Росії у світовій політиці, яка викликала стурбованість у Європі.