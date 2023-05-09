Елена Зеленская встретилась с Урсулой фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП

Во вторник, 9 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев, где имела ряд встреч, в том числе с Первой леди Еленой Зеленской. В ходе встречи обсудили вопросы психологической реабилитации украинских детей.

Об этом сообщила Елена Зеленская в своем Telegram.

Читайте также:

Встреча Елены Зеленской и Урсулы фон дер Ляен

"9 мая Украина впервые отмечает День Европы, и именно сегодня нас посещает Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен", — отметила Первая леди.

Первая леди вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко, также присутствовавшим на встрече, обсудили с Урсулой фон дер Ляен психологическую реабилитацию украинских детей, пострадавших от войны, в том числе 364 юных граждан, которых Украине удалось вернуть из российского плена.

Встреча Елены Зеленской с Урсулой фон дер Ляен. Фото: ОП

Встреча Елены Зеленской с Урсулой фон дер Ляен. Фото: ОП

Встреча Елены Зеленской с Урсулой фон дер Ляен. Фото: ОП

Встреча Елены Зеленской с Урсулой фон дер Ляен. Фото: ОП 1/4 _ 4

Было отмечено, что дети сейчас переживают сложный период: обучение в бомбоубежищах, переезд в другие страны, нехватка общения с родными и друзьями.

Президент Еврокомиссии предложила экспертную помощь ЕС в создании программы поддержки для юных украинцев.

"Уникальную программу помощи украинским детям наработают уже наши специалисты — так же, как они это делают для психологического лагеря, где реабилитируют детей, потерявших на войне близких. В ответ на страшный опыт украинцев формируем мощную психологическую помощь, чтобы никто не остался с пережитым один на один", — подчеркнула Елена Зеленская.

Напомним, во вторник, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев. Вместе с украинскими она отметит День Европы.

Во время своего визита в Украину она заявила о новых санкциях против Российской Федерации. Одиннадцатый пакет санкций будет включать в себя два новых фактора. Эти новые меры санкций являются ответом на поведение России в мировой политике, которая вызвала обеспокоенность в Европе.