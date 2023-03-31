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Омбудсмен Кремінь заявив про посилення позиції української мови завдяки закону "Про медіа"

31 березня 2023 18:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що новий закон "Про медіа" зміцнить позиції української мови у цій сфері.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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Згідно зі статтею 40 закону, з 31 березня україномовною вважатиметься програма, якщо виступи провідних та учасників програми будуть виконані українською мовою. Винятки стосуються мов корінних народів, коротких реплік, спонтанних реплік у живому ефірі, пісень, кліпів, коротких уривків об'єктів авторського права. Крім того, до 17 липня 2024 року у прямому ефірі україномовної програми дозволено використання недержавної мови в обсязі, обумовленому творчим задумом програми.

Фільм вважатиметься виконаним державною мовою, якщо звуковий ряд під час його демонстрації буде виконаний українською мовою.

Згідно із законом, мінімальна частка української мови на національному телебаченні зросте з 75% до 90% із 1 січня 2024 року.

Рекламна інформація не враховуватиметься під час обчислення законом встановлених мовних квот в ефірі аудіовізуальних медіа.

Кремінь зазначив, що нові норми закону "Про медіа" є важливими з погляду захисту прав громадян на отримання інформації державною мовою. Він наголосив, що закон зміцнить позиції української мови у медіасфері.

Примітно, що у п'ятницю 31 березня 2023 року набрав чинності Закон України "Про медіа" №2849-IX. Закон також суттєво розширює повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Зокрема, регулятор реєструватиме онлайн-видання та друковані медіа.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року українська мова стала найпопулярнішою у відомій програмі для вивчення мов Duolingo. Його почали вивчати у багатьох країнах у 2022 році.

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