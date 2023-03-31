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Омбудсмен Кремень заявил об усилении позиции украинского языка благодаря закону "О медиа"

31 марта 2023 18:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, считает, что новый закон "О медиа" укрепит позиции украинского языка в этой сфере.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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Согласно статье 40 закона, с 31 марта украиноязычной будет считаться программа, если выступления ведущих и участников программы будут выполнены на украинском языке. Исключения касаются языков коренных народов, коротких реплик, спонтанных реплик в живом эфире, песен, клипов, коротких отрывков объектов авторского права. Кроме того, до 17 июля 2024 года, в прямом эфире украиноязычной программы разрешено использование негосударственного языка в объеме, обусловленном творческим замыслом программы.

Фильм будет считаться исполненным государственным языком, если звуковой ряд во время его демонстрации будет выполнен на украинском языке. 

Согласно закону, минимальная доля украинского языка на национальном телевидении вырастет с 75% до 90% с 1 января 2024 года. 

Рекламная информация не будет учитываться при исчислении законом установленных языковых квот в эфире аудиовизуальных медиа.

Кремень отметил, что новые нормы закона "О медиа" важны с точки зрения защиты прав граждан на получение информации на государственном языке. Он подчеркнул, что закон укрепит позиции украинского языка в медиа-сфере.

Примечательно, что в пятницу 31 марта 2023 года вступил в силу Закон Украины "О медиа" № 2849-IX. Закон также существенно расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, регулятор будет регистрировать онлайн-издания и печатные медиа.

Напомним, что в декабре 2022 года украинский язык стал самым популярным в известной программе для изучения языков Duolingo. Его начали изучать во многих странах в 2022 году.

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