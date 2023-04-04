Опади та пориви вітру: прогноз погоди на 5 квітня

Прогноз погоди на 5 квітня

Завтра, 5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

У західних областях помірний, а у Житомирській та Вінницькій областях очікується значний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу (у Вінницькій області 0-5° тепла). Вдень буде 0-5° тепла, а на Закарпатті до 9°.

В Карпатах очікується сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень — 0-5° морозу.

На решті території дощ, на північному сході без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°, а вдень — 13-18°. У Київській, Черкаській та Одеській областях 7-12°.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди по Київській області

Завтра, 5 квітня, буде хмарно. Очікується дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

По області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°;

у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека третього рівня буде на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.



Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується 4-5 квітня — на високогiр'ї Закарпатської області.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра у Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки.



Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.