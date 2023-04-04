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Опади та пориви вітру: в яких областях буде найгірша погода завтра

4 квітня 2023 16:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Опади та пориви вітру: прогноз погоди на 5 квітня
Прогноз погоди на 5 квітня
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

У західних областях помірний, а у Житомирській та Вінницькій областях очікується значний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу (у Вінницькій області 0-5° тепла). Вдень буде 0-5° тепла, а на Закарпатті до 9°.

В Карпатах очікується сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень — 0-5° морозу.

На решті території дощ, на північному сході без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°, а вдень — 13-18°. У Київській, Черкаській та Одеській областях 7-12°.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода 5 апреля

Прогноз погоди по Київській області

Завтра, 5 квітня, буде хмарно. Очікується дощ. 

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • По області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°;
  • у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека третього рівня буде на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується 4-5 квітня — на високогiр'ї Закарпатської області.

Погода 5 апреля

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра у Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки. 

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Погода 5 апреля

Нагадаємо, березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.  

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