Осадки и порывы ветра: прогноз погоды на 5 апреля

Прогноз погоды на 5 апреля.

Завтра, 5 апреля, по всей территории Украины будет облачно. В ряде областей ожидается сильный мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подробности

В западных областях умеренный, а в Житомирской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-5° мороза (в Винницкой области 0-5° тепла). Днем будет 0-5° тепла, а на Закарпатье до 9°.

В Карпатах ожидается снег. Температура ночью 5-10° мороза, днем — 0-5° мороза.

На остальной территории дождь, на северо-востоке без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, в южной части до 10°, а днем — 13-18°. В Киевской, Черкасской и Одесской областях 7-12°.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Киевской области

Завтра, 5 апреля, облачно. Возможен дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

По области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°;

в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня будет на высокогорье Ивано-Франковской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.



Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается 4-5 апреля — на высокогорье Закарпатской области.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Завтра в Житомирской и Винницкой областях сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности.



Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, март закончился холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.