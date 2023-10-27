Організатор форуму молодих підприємців вибачився перед "азовцями", яких вигнали з заходу

Управляючий партнер Young Business Club Юрій Пословський. Фото: скриншот з відео

Організатори бізнес-форуму вибачились перед військовими "Азову", яких вигнали із заходу. У виправдання вони заявили, що компанія проводить аукціони на підтримку ЗСУ, крім цього деякі члени їхнього клубу також воюють.

Відповідне відеозвернення-вибачення опублікував управляючий партнер Young Business Club Юрій Пословський.

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Вибачення перед військовими

Сьогодні, 27 жовтня, Пословський опублікував відеозвернення-вибачення перед військовими "Азову".

"Сьогодні я хотів би вибачитись за інцидент, який трапився під час зустрічі Young Business Club у Києві. Ми вживемо заходів через таке поводження. Я вибачаюсь перед військовослужбовцями, оскільки в такий час будь-яке слово, будь-який необережний формат висловлення він просто недопустимий", — сказав він.

Окрім того, у виправдання він сказав, що компанія проводить аукціони на підтримку ЗСУ, крім цього деякі члени їхнього клубу також воюють.

Що передувало

Як відомо, військових патронатної служби "Азову" запросили на захід, де вони планували розповісти про свою роботу та залучити молодих підприємців до допомоги. Однак під час фуршету координаторка заходу сказала їм "сховатися у куточку", бо вони одягнені в однострої. Мовляв, це лякає чоловіків-учасників заходу.

Організатори заходу відразу відреагували на заяву очільниці Патронатної служби "Азову" Олени Толкачової.

"Ми приносимо вибачення військовим Азову особисто й усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників", — написали організатори форуму.

Нагадаємо, 27 вересня в Росії стартував новий процес над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Окупанти засудили 24 воїнів до довічного ув'язнення.