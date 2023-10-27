Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Організатор форуму молодих підприємців вибачився перед "азовцями", яких вигнали з заходу arrow

Організатор форуму молодих підприємців вибачився перед "азовцями", яких вигнали з заходу

27 жовтня 2023 11:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Організатор форуму молодих підприємців вибачився перед "азовцями", яких вигнали з заходу
Управляючий партнер Young Business Club Юрій Пословський. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Організатори бізнес-форуму вибачились перед військовими "Азову", яких вигнали із заходу. У виправдання вони заявили, що компанія проводить аукціони на підтримку ЗСУ, крім цього деякі члени їхнього клубу також воюють. 

Відповідне відеозвернення-вибачення опублікував управляючий партнер Young Business Club Юрій Пословський

Читайте також:

Вибачення перед військовими

Сьогодні, 27 жовтня, Пословський опублікував відеозвернення-вибачення перед військовими "Азову".

"Сьогодні я хотів би вибачитись за інцидент, який трапився під час зустрічі Young Business Club у Києві. Ми вживемо заходів через таке поводження. Я вибачаюсь перед військовослужбовцями, оскільки в такий час будь-яке слово, будь-який необережний формат висловлення він просто недопустимий", — сказав він. 

Окрім того, у виправдання він сказав, що компанія проводить аукціони на підтримку ЗСУ, крім цього деякі члени їхнього клубу також воюють.

Що передувало

Як відомо, військових патронатної служби "Азову" запросили на захід, де вони планували розповісти про свою роботу та залучити молодих підприємців до допомоги. Однак під час фуршету координаторка заходу сказала їм "сховатися у куточку", бо вони одягнені в однострої. Мовляв, це лякає чоловіків-учасників заходу.

Організатори заходу відразу відреагували на заяву очільниці Патронатної служби "Азову" Олени Толкачової.

"Ми приносимо вибачення військовим Азову особисто й усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників", — написали організатори форуму. 

null

Нагадаємо, 27 вересня в Росії стартував новий процес над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Окупанти засудили 24 воїнів до довічного ув'язнення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі