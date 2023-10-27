Организатор форума предпринимателей извинился перед "азовцами", которых выгнали с мероприятия

Управляющий партнер Young Business Club Юрий Пословский. Фото: скриншот с видео

Организаторы бизнес-форума извинились перед военными "Азову", которых выгнали с мероприятия. В оправдание они заявили, что компания проводит аукционы в поддержку ВСУ, кроме этого, некоторые члены их клуба также воюют.

Соответствующее видеообращение-извинение опубликовал управляющий партнер Young Business Club Юрий Пословский.

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Извинения перед военными

Сегодня, 27 октября, Пословский опубликовал видеообращение-извинение перед военными "Азова".

"Сегодня я хотел бы извинится за инцидент, который произошел во время встречи Young Business Club в Киеве. Мы примем меры из-за такого обращению и я хочу извиниться перед военнослужащими, поскольку в такое время любое слово, любой неосторожный формат высказывания он просто недопустим", — сказал он.

Кроме того, он сказал, что компания проводит аукционы в поддержку ВСУ, кроме этого некоторые члены их клуба также воюют.

Что предшествовало

Как известно, военных патронатной службы "Азова" пригласили на мероприятие, где они планировали рассказать о своей работе и привлечь молодых предпринимателей к помощи. Однако во время фуршета координатор мероприятия сказала им "спрятаться в уголке", потому что они одеты в форму. Мол, это пугает мужчин-участников мероприятия.

Организаторы мероприятия сразу отреагировали на заявление главы Патронатной службы "Азова" Елены Толкачевой.

"Мы приносим извинения военным Азова лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников", — написали организаторы форума.

Напомним, 27 сентября в России стартовал новый процесс над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Оккупанты приговорили 24 воинов к пожизненному заключению.