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Осінь стане сезоном атак Росії: Золотарьов у прямому ефірі Новини.LIVE

6 вересня 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Осінь стане сезоном атак Росії: Золотарьов у прямому ефірі Новини.LIVE
Політтехнолог Андрій Золотарьов. Фото: oblrada.dp.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 6 вересня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Андрій Золотарьов. Він розповів про атаку РФ, а також про своє ставлення до корупційних скандалів у Міноборони.

Переглянути прямий ефір можна о 19:10 на YouTube-каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір

Політтехнолог Андрій Золотарьов розповів ведучому про свою неспокійну ніч через обстріл Росії. Також він розповів про ставлення до корупційних скандалів у Міністерстві оборони та небезпечні сигнали для України, які надходять із США.

Нагадаємо, що спікер українських Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічну атаку РФ, націлену на південь України. Противник активно атакував регіон біля Одеси, цілячись переважно в портову інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Крім того, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі із 33.

 

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