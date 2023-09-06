Осінь стане сезоном атак Росії: Золотарьов у прямому ефірі Новини.LIVE

Політтехнолог Андрій Золотарьов. Фото: oblrada.dp.gov.ua

У середу, 6 вересня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Андрій Золотарьов. Він розповів про атаку РФ, а також про своє ставлення до корупційних скандалів у Міноборони.

Переглянути прямий ефір можна о 19:10 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Читайте також:

Прямий ефір

Політтехнолог Андрій Золотарьов розповів ведучому про свою неспокійну ніч через обстріл Росії. Також він розповів про ставлення до корупційних скандалів у Міністерстві оборони та небезпечні сигнали для України, які надходять із США.

Нагадаємо, що спікер українських Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічну атаку РФ, націлену на південь України. Противник активно атакував регіон біля Одеси, цілячись переважно в портову інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Крім того, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі із 33.