Осень станет сезоном атак России: Золотарев в прямом эфире Новини.LIVE

Политтехнолог Андрей Золотарев. Фото: oblrada.dp.gov.ua

В среду, 6 сентября, гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал политтехнолог Андрей Золотарев. Он рассказал про атаку РФ, а также о своем отношении к коррупционным скандалам в Минобороны.

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Политтехнолог Андрей Золотарев рассказал ведущему про свою неспокойную ночь из-за обстрела России. Также он поведал про отношение к коррупционным скандалам в Министерстве обороны и опасные сигналы для Украины, которые поступают из США.

Напомним, что спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ночной атаке РФ, нацеленной на юг Украины. Противник активно атаковал регион возле Одессы, целясь, в основном, в портовую инфраструктуру и гражданские объекты.

Кроме того, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушные цели из 33.