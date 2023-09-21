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Особисті речі задля перемоги: які українські лоти на підтримку ЗСУ стали найдорожчими

21 вересня 2023 16:55
- Ігор Тележніков
Українці виставляють свої роботи та особисті речі на аукціони для підтримки ЗСУ та співвітчизників.
Призер Олімпіади-2020 Станіслав Горун. Фото: Google.com
- Ігор Тележніков

Поки триває повномасштабна війна, багато українців продовжують невтомно допомагати ЗСУ, а також тим, хто постраждав від війни. Серед засобів допомоги - благодійні розіграші та аукціони.

Перелік найдорожчих особистих речей та предметів мистецтва, що були подією минулих аукціонів, згадує видання Forbes.

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Впродовж останніх років відбулася немала кількість аукціонів, в яких прийняли участь відомі представники української культури, спорту, політики, бізнесмени, та представники найрізноманітніших сфер діяльності. 

Нагадаємо про деяких представників та їх лоти, які зібрали найбільші кошти:  

  • Скульптура американського художника Джеффа Кунса "Мавпа з повітряних куль" (Balloon Monkey) з колекції Віктора та Олени Пінчук. Продано на аукціоні Christie’s за $11,5 млн. Гроші надано на лікування та реабілітацію військових та цивільних, поранених під час війни.
  • Головний приз "Євробачення—2022". Лот надав Олег Псюк, соліст гурту "Kalush Orchestra". Продано за 900 тис. дол. Гроші передані у Фонд Сергія Притули на комплекс безпілотників PD—2.
  • Mercedes Benz Maybach. Власник — бізнесмен Максим Шкіль. Зібрано 800 тис. дол., які було були спрямовані на закупівлю 50 засобів РЕБ SKYWIPER—OMNI.
  • Так звана "Карта Буданова з розділеною Росією". Лот надав Кирило Буданов, начальник ГУР МОУ. Зібрано 378 тис. дол. Виручені кошти передані на закупівлю п'яти безпілотних комплексів.
  • Серед інших лотів, рожева піжама все того ж Олега Псюка з "Kalush" — зібрано 300 тис. дол. Кошти передані на закупівлю безпілотників PD—2. 
  • Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі від Андрія Данилко зібрав 285 тис. дол. Кошти були спрямовані на створення в Україні центру протезування.

Одразу декілька робіт, до яких має відношення Президент України Володимир Зеленський зібрали значні суми благодійних коштів.

  • Портрет президента Зеленського, зроблений фотографом Олександром Чекменьовим для обкладинки журналу Time (зібрав 165 тис. дол. Кошти передані на відновлення ліцею в селі Богданівка).
  • Вишита сорочка Зеленського отримала 100 тис. дол., гроші направлені на допомогу Україні. 

В цьому списку можна загадати чимало представників спорту.

  • Футболіст Данило Сікан, який надав на благодійні цілі свою золоту медаль чемпіона світу U—20 2019 року (32 тис. грн. направлені в фонд Ukraine Alive 2022).
  •  Олександр Усік та його шорти (20 тис. грн. Кошти передані на потреби роти "Гонор").
  •  Львівський каратист і бронзовий призер олімпіади в Токіо Станіслав Горуна, що надав власну бронзу (20,5 тис. дол. Кошти передані в фонд Ukraine Alive 2022), а також інші представники спорту.

Нагадаємо, що 17 вересня в Одесі відбувся благодійний забіг в рамках "Тижня громадянського суспільства". Головною метою цього заходу стала популяризація української мови.

Також ми повідомляли, що активісти провели акцію під КМДА, з вимогою до міської влади не залишати статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправити гроші на ЗСУ

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