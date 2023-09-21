Українці виставляють свої роботи та особисті речі на аукціони для підтримки ЗСУ та співвітчизників.

Призер Олімпіади-2020 Станіслав Горун. Фото: Google.com

Поки триває повномасштабна війна, багато українців продовжують невтомно допомагати ЗСУ, а також тим, хто постраждав від війни. Серед засобів допомоги - благодійні розіграші та аукціони.

Перелік найдорожчих особистих речей та предметів мистецтва, що були подією минулих аукціонів, згадує видання Forbes.

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Впродовж останніх років відбулася немала кількість аукціонів, в яких прийняли участь відомі представники української культури, спорту, політики, бізнесмени, та представники найрізноманітніших сфер діяльності.

Нагадаємо про деяких представників та їх лоти, які зібрали найбільші кошти:

Скульптура американського художника Джеффа Кунса "Мавпа з повітряних куль" (Balloon Monkey) з колекції Віктора та Олени Пінчук. Продано на аукціоні Christie’s за $11,5 млн. Гроші надано на лікування та реабілітацію військових та цивільних, поранених під час війни.

Головний приз "Євробачення—2022". Лот надав Олег Псюк, соліст гурту "Kalush Orchestra". Продано за 900 тис. дол. Гроші передані у Фонд Сергія Притули на комплекс безпілотників PD—2.

Mercedes Benz Maybach. Власник — бізнесмен Максим Шкіль. Зібрано 800 тис. дол., які було були спрямовані на закупівлю 50 засобів РЕБ SKYWIPER—OMNI.

Так звана "Карта Буданова з розділеною Росією". Лот надав Кирило Буданов, начальник ГУР МОУ. Зібрано 378 тис. дол. Виручені кошти передані на закупівлю п'яти безпілотних комплексів.

Серед інших лотів, рожева піжама все того ж Олега Псюка з "Kalush" — зібрано 300 тис. дол. Кошти передані на закупівлю безпілотників PD—2.

Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі від Андрія Данилко зібрав 285 тис. дол. Кошти були спрямовані на створення в Україні центру протезування.

Одразу декілька робіт, до яких має відношення Президент України Володимир Зеленський зібрали значні суми благодійних коштів.

Портрет президента Зеленського, зроблений фотографом Олександром Чекменьовим для обкладинки журналу Time (зібрав 165 тис. дол. Кошти передані на відновлення ліцею в селі Богданівка).

Вишита сорочка Зеленського отримала 100 тис. дол., гроші направлені на допомогу Україні.

В цьому списку можна загадати чимало представників спорту.

Футболіст Данило Сікан, який надав на благодійні цілі свою золоту медаль чемпіона світу U—20 2019 року (32 тис. грн. направлені в фонд Ukraine Alive 2022).

Олександр Усік та його шорти (20 тис. грн. Кошти передані на потреби роти "Гонор").

Львівський каратист і бронзовий призер олімпіади в Токіо Станіслав Горуна, що надав власну бронзу (20,5 тис. дол. Кошти передані в фонд Ukraine Alive 2022), а також інші представники спорту.

Нагадаємо, що 17 вересня в Одесі відбувся благодійний забіг в рамках "Тижня громадянського суспільства". Головною метою цього заходу стала популяризація української мови.

Також ми повідомляли, що активісти провели акцію під КМДА, з вимогою до міської влади не залишати статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправити гроші на ЗСУ.