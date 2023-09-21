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Личные вещи для победы: какие украинские лоты в поддержку ВСУ стали самыми дорогими

21 сентября 2023 16:55
- Игорь Тележников
Украинцы выставляют свои работы и личные вещи на аукционы по поддержке ВСУ и соотечественников.
Призер Олимпиады-2020 Станислав Горун. Фото: Google.com
- Игорь Тележников

Пока идет полномасштабная война, многие украинцы продолжают без устали помогать ВСУ , а также пострадавшим от войны. Среди средств помощи – благотворительные розыгрыши и аукционы.

Список самых дорогих личных вещей и предметов искусства, которые были событием прошлых аукционов, вспоминает издание Forbes .

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На протяжении последних лет состоялось немало аукционов, в которых приняли участие известные представители украинской культуры, спорта, политики, бизнесмены и представители самых разных сфер деятельности.

Напомним о некоторых представителях и их лотах, которые собрали самые большие средства:

  • Скульптура американского художника Джеффа Кунса "Обезьяна из воздушных шаров" (Balloon Monkey) из коллекции Виктора и Елены Пинчук. Проданы на аукционе Christie's за $11,5 млн. Деньги предоставлены на лечение и реабилитацию военных и гражданских, раненых во время войны.
  • Главный приз "Евровидения-2022". Лот предоставил Олег Псюк, солист группы Kalush Orchestra. Продано за 900 тыс. дол. Деньги переданы в Фонд Сергея Притулы на комплекс беспилотников PD-2.
  • Mercedes-Benz Maybach. Владелец – бизнесмен Максим Шкиль. Собрано 800 тыс. долл., направленных на закупку 50 средств РЕБ SKYWIPER-OMNI.
  • Так называемая "Карта Буданова с разделенной Россией". Лот предоставил Кирилл Буданов, начальник ГУР МОУ. Собрано 378 тыс. дол. Вырученные средства переданы на закупку пяти беспилотных комплексов.
  • Среди других лотов розовая пижама все того же Олега Псюка из "Kalush" — собрано 300 тыс. дол. Средства переданы на закупку беспилотников PD-2.
  • Rolls-Royce Фредди Меркьюри от Андрея Данилко собрал 285 тыс. дол. Денежные средства были направлены на создание в Украине центра протезирования.

Сразу несколько работ, к которым относится Президент Украины Владимир Зеленский собрали значительные суммы благотворительных средств.

  • Портрет президента Зеленского, сделанный фотографом Александром Чекменевым для обложки журнала Time (собрал 165 тыс. долл. средства переданы на восстановление лицея в селе Богдановка).
  • Вышитая рубашка Зеленского получила 100 тыс. долл., деньги направлены на помощь Украине.

В этом списке можно загадать немало представителей спорта.

  • Футболист Даниил Сикан, предоставивший на благотворительные цели свою золотую медаль чемпиона мира U-20 2019 (32 тыс. грн. направлены в фонд Ukraine Alive 2022).
  • Александр Усик и его шорты (20 тыс. грн. средства переданы на нужды роты "Гонор").
  • Львовский каратист и бронзовый призер олимпиады в Токио Станислав Горуна, предоставивший собственную бронзу (20,5 тыс. долл. средства переданы в фонд Ukraine Alive 2022), а также другие представители спорта.

Напомним, что 17 сентября в Одессе прошел благотворительный забег в рамках "Недели гражданского общества". Главной целью этого мероприятия стала популяризация украинского языка.

Также мы сообщали, что активисты провели акцию под КГГА, с требованием к городским властям не оставлять статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправить деньги на ВСУ .

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