Украинцы выставляют свои работы и личные вещи на аукционы по поддержке ВСУ и соотечественников.

Личные вещи для победы: какие украинские лоты в поддержку ВСУ стали самыми дорогими
Пока идет полномасштабная война, многие украинцы продолжают без устали помогать ВСУ , а также пострадавшим от войны. Среди средств помощи – благотворительные розыгрыши и аукционы.
Список самых дорогих личных вещей и предметов искусства, которые были событием прошлых аукционов, вспоминает издание Forbes .
Украинцы отдают личные вещи в поддержку ВСУ
На протяжении последних лет состоялось немало аукционов, в которых приняли участие известные представители украинской культуры, спорта, политики, бизнесмены и представители самых разных сфер деятельности.
Напомним о некоторых представителях и их лотах, которые собрали самые большие средства:
- Скульптура американского художника Джеффа Кунса "Обезьяна из воздушных шаров" (Balloon Monkey) из коллекции Виктора и Елены Пинчук. Проданы на аукционе Christie's за $11,5 млн. Деньги предоставлены на лечение и реабилитацию военных и гражданских, раненых во время войны.
- Главный приз "Евровидения-2022". Лот предоставил Олег Псюк, солист группы Kalush Orchestra. Продано за 900 тыс. дол. Деньги переданы в Фонд Сергея Притулы на комплекс беспилотников PD-2.
- Mercedes-Benz Maybach. Владелец – бизнесмен Максим Шкиль. Собрано 800 тыс. долл., направленных на закупку 50 средств РЕБ SKYWIPER-OMNI.
- Так называемая "Карта Буданова с разделенной Россией". Лот предоставил Кирилл Буданов, начальник ГУР МОУ. Собрано 378 тыс. дол. Вырученные средства переданы на закупку пяти беспилотных комплексов.
- Среди других лотов розовая пижама все того же Олега Псюка из "Kalush" — собрано 300 тыс. дол. Средства переданы на закупку беспилотников PD-2.
- Rolls-Royce Фредди Меркьюри от Андрея Данилко собрал 285 тыс. дол. Денежные средства были направлены на создание в Украине центра протезирования.
Сразу несколько работ, к которым относится Президент Украины Владимир Зеленский собрали значительные суммы благотворительных средств.
- Портрет президента Зеленского, сделанный фотографом Александром Чекменевым для обложки журнала Time (собрал 165 тыс. долл. средства переданы на восстановление лицея в селе Богдановка).
- Вышитая рубашка Зеленского получила 100 тыс. долл., деньги направлены на помощь Украине.
В этом списке можно загадать немало представителей спорта.
- Футболист Даниил Сикан, предоставивший на благотворительные цели свою золотую медаль чемпиона мира U-20 2019 (32 тыс. грн. направлены в фонд Ukraine Alive 2022).
- Александр Усик и его шорты (20 тыс. грн. средства переданы на нужды роты "Гонор").
- Львовский каратист и бронзовый призер олимпиады в Токио Станислав Горуна, предоставивший собственную бронзу (20,5 тыс. долл. средства переданы в фонд Ukraine Alive 2022), а также другие представители спорта.
Напомним, что 17 сентября в Одессе прошел благотворительный забег в рамках "Недели гражданского общества". Главной целью этого мероприятия стала популяризация украинского языка.
Также мы сообщали, что активисты провели акцию под КГГА, с требованием к городским властям не оставлять статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправить деньги на ВСУ .