Украинцы выставляют свои работы и личные вещи на аукционы по поддержке ВСУ и соотечественников.

Призер Олимпиады-2020 Станислав Горун. Фото: Google.com

Пока идет полномасштабная война, многие украинцы продолжают без устали помогать ВСУ , а также пострадавшим от войны. Среди средств помощи – благотворительные розыгрыши и аукционы.

Список самых дорогих личных вещей и предметов искусства, которые были событием прошлых аукционов, вспоминает издание Forbes .

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На протяжении последних лет состоялось немало аукционов, в которых приняли участие известные представители украинской культуры, спорта, политики, бизнесмены и представители самых разных сфер деятельности.

Напомним о некоторых представителях и их лотах, которые собрали самые большие средства:

Скульптура американского художника Джеффа Кунса "Обезьяна из воздушных шаров" (Balloon Monkey) из коллекции Виктора и Елены Пинчук. Проданы на аукционе Christie's за $11,5 млн. Деньги предоставлены на лечение и реабилитацию военных и гражданских, раненых во время войны.

Главный приз "Евровидения-2022". Лот предоставил Олег Псюк, солист группы Kalush Orchestra. Продано за 900 тыс. дол. Деньги переданы в Фонд Сергея Притулы на комплекс беспилотников PD-2.

Mercedes-Benz Maybach. Владелец – бизнесмен Максим Шкиль. Собрано 800 тыс. долл., направленных на закупку 50 средств РЕБ SKYWIPER-OMNI.

Так называемая "Карта Буданова с разделенной Россией". Лот предоставил Кирилл Буданов, начальник ГУР МОУ. Собрано 378 тыс. дол. Вырученные средства переданы на закупку пяти беспилотных комплексов.

Среди других лотов розовая пижама все того же Олега Псюка из "Kalush" — собрано 300 тыс. дол. Средства переданы на закупку беспилотников PD-2.

Rolls-Royce Фредди Меркьюри от Андрея Данилко собрал 285 тыс. дол. Денежные средства были направлены на создание в Украине центра протезирования.

Сразу несколько работ, к которым относится Президент Украины Владимир Зеленский собрали значительные суммы благотворительных средств.

Портрет президента Зеленского, сделанный фотографом Александром Чекменевым для обложки журнала Time (собрал 165 тыс. долл. средства переданы на восстановление лицея в селе Богдановка).

Вышитая рубашка Зеленского получила 100 тыс. долл., деньги направлены на помощь Украине.

В этом списке можно загадать немало представителей спорта.

Футболист Даниил Сикан, предоставивший на благотворительные цели свою золотую медаль чемпиона мира U-20 2019 (32 тыс. грн. направлены в фонд Ukraine Alive 2022).

Александр Усик и его шорты (20 тыс. грн. средства переданы на нужды роты "Гонор").

Львовский каратист и бронзовый призер олимпиады в Токио Станислав Горуна, предоставивший собственную бронзу (20,5 тыс. долл. средства переданы в фонд Ukraine Alive 2022), а также другие представители спорта.

Напомним, что 17 сентября в Одессе прошел благотворительный забег в рамках "Недели гражданского общества". Главной целью этого мероприятия стала популяризация украинского языка.

Также мы сообщали, что активисты провели акцию под КГГА, с требованием к городским властям не оставлять статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправить деньги на ВСУ .