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Папа Римський згадав про Україну та зробив заяву

18 червня 2023 17:03
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Козюк Тетяна
редактор
Папа Римський згадав про Україну та закликав світ молитися за неї
Папа Римський Франциск. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Папа Римський Франциск публічно виступив перед вірянами 18 червня. У своїй проповіді він згадав за Україну та зробив певну заяву.

Про це повідомляє Vatican News

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Публічний виступ Франциска став першим після його госпіталізації. 

Відомо, що свою промову він почав із заяви про Україну. Напередодні дня біженця патріарх закликав світ молитися за неї та не забувати про "населення, яке багато страждає".

"І зберігаймо витривалість у молитві за населення багатостраждальної України, не забуваймо, що воно багато страждає", — сказав він. 

Повідомляється, що попередня заява Папи, яку він зробив перед своїм оперуванням, була завершена схожим закликом про Україну. 

Нагадаємо, що раніше 86-річного Папу Римського Франциска шпиталізували до лікарні. Відтак, 7 червня під загальним наркозом йому провели лапаротомію та операцію на черевній стінці. Операція потрібна була через грижу у понтифіка, яка викликала дискомфорт та болі. 

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