Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Папа Римский вспомнил об Украине и сделал заявление arrow

Папа Римский вспомнил об Украине и сделал заявление

18 июня 2023 17:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Папа Римский вспомнил об Украине и призвал мир молиться за нее
Папа Римский Франциск. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Папа Римский Франциск публично выступил перед верующими 18 июня. В своей проповеди он вспомнил об Украине и сделал определенное заявление.

Об этом сообщает Vatican News.

Читайте также:

Папа Римский сделал заявление об Украине

Публичное выступление Франциска стало первым после его госпитализации.

Известно, что свою речь он начал с заявления об Украине. В преддверии дня беженца патриарх призвал мир молиться за нее и не забывать о "населении, которое много страдает".

"И будем сохранять выносливость в молитве за население многострадальной Украины, не забывайте, что оно много страдает", — сказал он.

Сообщается, что предварительное заявление Папы, которое он сделал перед своим оперированием, было завершено схожим призывом об Украине.

Напомним, что ранее 86-летний Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу. Следовательно, 7 июня под общим наркозом ему провели лапаротомию и операцию на брюшной стенке. Операция требовалась из-за грыжи у понтифика, которая вызывала дискомфорт и боли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас