Папа Римский вспомнил об Украине и призвал мир молиться за нее

Папа Римский Франциск. Фото: google

Папа Римский Франциск публично выступил перед верующими 18 июня. В своей проповеди он вспомнил об Украине и сделал определенное заявление.

Об этом сообщает Vatican News.

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Публичное выступление Франциска стало первым после его госпитализации.

Известно, что свою речь он начал с заявления об Украине. В преддверии дня беженца патриарх призвал мир молиться за нее и не забывать о "населении, которое много страдает".

"И будем сохранять выносливость в молитве за население многострадальной Украины, не забывайте, что оно много страдает", — сказал он.

Сообщается, что предварительное заявление Папы, которое он сделал перед своим оперированием, было завершено схожим призывом об Украине.

Напомним, что ранее 86-летний Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу. Следовательно, 7 июня под общим наркозом ему провели лапаротомию и операцию на брюшной стенке. Операция требовалась из-за грыжи у понтифика, которая вызывала дискомфорт и боли.