ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Facebook

Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Також зазначив, що це є чітким сигналом Москві.

Про це він написав у своєму Twitter (X).

Читайте також:

Вдячність від президента

"Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", — пише голова держави.

Пост Зеленського. Джерело: Twittter (X)

Нагадаємо, що нещодавно комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності поправок до конституції Росії, які дозволили президенту країни Володимири Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Натомість Володимир Зеленський вперше з початку війни відвідав 16 засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн в Бельгії.

Також голова держави провів засідання військової Ставки, де прийняв доповіді Валерія Залужного, Олександра Сирського і Олександра Тарнавського.