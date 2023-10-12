Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців: реакція Зеленського arrow

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців: реакція Зеленського

12 жовтня 2023 20:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців: реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Також зазначив, що це є чітким сигналом Москві.

Про це він написав у своєму Twitter (X).

Читайте також:

Вдячність від президента

"Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", — пише голова держави.

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців: реакція Зеленського
Пост Зеленського. Джерело: Twittter (X)

Нагадаємо, що нещодавно комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності поправок до конституції Росії, які дозволили президенту країни Володимири Путіну залишатися при владі до 2036 року. 

Натомість Володимир Зеленський вперше з початку війни відвідав 16 засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн в Бельгії.

Також голова держави провів засідання військової Ставки, де прийняв доповіді Валерія Залужного, Олександра Сирського і Олександра Тарнавського. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз