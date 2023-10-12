ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців: реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Також зазначив, що це є чітким сигналом Москві.
Про це він написав у своєму Twitter (X).
Вдячність від президента
"Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", — пише голова держави.
Нагадаємо, що нещодавно комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності поправок до конституції Росії, які дозволили президенту країни Володимири Путіну залишатися при владі до 2036 року.
Натомість Володимир Зеленський вперше з початку війни відвідав 16 засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн в Бельгії.
Також голова держави провів засідання військової Ставки, де прийняв доповіді Валерія Залужного, Олександра Сирського і Олександра Тарнавського.