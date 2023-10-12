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ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев: реакция Зеленского

12 октября 2023 20:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев: реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за признание Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Также он отметил, что это четкий сигнал Москве.

Об этом он написал в своем Twitter(X).

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"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", — пишет глава государства.

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев: реакция Зеленского
Пост Зеленского. Источник: Twittter (X)

Напомним, что недавно комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выразил обеспокоенность легитимностью поправок к конституции России, которые позволили президенту страны Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

В то же время Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил 16 заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн в Бельгии.

Также глава государства провел заседание военной Ставки, где принял доклады Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского.

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