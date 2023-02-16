Паспорти рф - окупанти створюють умови в'язниці

Паспорти рф

На початку 2023 року російські окупанти анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов'язали мешканців оформити спеціальну перепустку у фейковій комендатурі.

Про це повідомляє Новини Мелітополя.

Паспорти ha

У повідомленні зазначається, що за півтора місяця "тюремна реформа" зазнала краху. У великих чергах мешканці намагалися отримати перепустку для "вільного" переміщення. Проте окупанти не змогли їх видавати, адже не надрукували достатньо бланків.

"Тепер з 1 березня отримати папірець можна лише за наявності російського паспорта. Тож мешканці змушені або брати ці документи, або сидіти вдома", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від співробітників бюджетної галузі отримати документи росії.