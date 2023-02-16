Паспорти рф - окупанти створюють умови в'язниці

Паспорти рф стають "квитком" для пересування: окупанти створюють умови в'язниці
На початку 2023 року російські окупанти анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов'язали мешканців оформити спеціальну перепустку у фейковій комендатурі.
Про це повідомляє Новини Мелітополя.
-
Холодна погода, без опадів: на який прогноз очікує українців сьогодні
-
Стало відомо, чому почастішали зустрічі в форматі "Рамштайн"
-
Кличко показав очільниці МЗС Канади наслідки російських ударів по Києву
-
Сьогодні рф може знову обстріляти Україну, — Гуменюк
-
В Україні ліквідували банк "Преміум": чи отримали гроші вкладники
-
Селена Гомес, Батлер, Реге-Жан Пейд та інші молоді зірки знялись для спецвипуску Vanity Fair
-
Росіяни винайшли новий спосіб виявлення українських систем ППО
-
На Київщині лунатимуть вибухи: влада попереджає про роботу саперів
-
"Барселона" — "МЮ", "Шахтар" — "Ренн" та інші матчі Ліги Європи 16 лютого
-
На Луганщині окупанти почали тероризувати дітей, які не ходять до "російських" шкіл
Паспорти ha
У повідомленні зазначається, що за півтора місяця "тюремна реформа" зазнала краху. У великих чергах мешканці намагалися отримати перепустку для "вільного" переміщення. Проте окупанти не змогли їх видавати, адже не надрукували достатньо бланків.
"Тепер з 1 березня отримати папірець можна лише за наявності російського паспорта. Тож мешканці змушені або брати ці документи, або сидіти вдома", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від співробітників бюджетної галузі отримати документи росії.