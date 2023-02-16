Паспорта рф - оккупанты создают условия тюрьмы

Паспорта рф

В начале 2023 года российские оккупанты анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить специальный пропуск в фейковой комендатуре.

Об єтом сообщает Новости Мелитополя.

Паспорта рф

В сообщении указывается, что за полтора месяца "тюремная реформа" потерпела крах. В больших очередях жители пытались получить пропуск для "свободного" перемещения. Однако оккупанты не смогли их выдавать, ведь не напечатали достаточно бланков.

"Теперь с 1 марта получить бумажку можно только при наличии российского паспорта. Так что жители вынуждены либо брать эти документы, либо сидеть дома", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной сферы получить документы рф.