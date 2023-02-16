Паспорта рф - оккупанты создают условия тюрьмы

Паспорта рф становятся "билетом" для передвижения: оккупанты создают условия тюрьмы
В начале 2023 года российские оккупанты анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить специальный пропуск в фейковой комендатуре.
Об єтом сообщает Новости Мелитополя.
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Паспорта рф
В сообщении указывается, что за полтора месяца "тюремная реформа" потерпела крах. В больших очередях жители пытались получить пропуск для "свободного" перемещения. Однако оккупанты не смогли их выдавать, ведь не напечатали достаточно бланков.
"Теперь с 1 марта получить бумажку можно только при наличии российского паспорта. Так что жители вынуждены либо брать эти документы, либо сидеть дома", — говорится в сообщении.
Напомним, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной сферы получить документы рф.