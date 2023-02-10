Паспортизація жителів окупованої Херсонщини: загарбники пропонують українцям гроші

Паспортизація жителів окупованої Херсонщини: загарбники намагаються підкупити українців
Російські загарбники вигадують все нові способи, аби змусити жителів окупованих територій України взяти громадянство рф. Росіяни вдаються до методу "батога і пряника" — якщо раніше змушували отримувати російський паспорт погрозами, то тепер пропонують гроші.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Гроші за паспорт
Як розповіли у Генштабі, у населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань.
"Зважаючи на те, що черги охочих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду", — йдеться у повідомленні.
У Генштабі також розповіли про ситуацію на окупованому Донбасі. За інформацією українського військового відомства, з метою обмеження доступу до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, мобільні оператори "Фенікс" та "МТС" з 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують незаконну паспортизацію на захоплених територіях. Загарбники змушують людей міняти водійські посвідчення, втім автовласники можуть це зробити лише за наявності паспорта рф.
Також відомо, що окупанти незаконно паспортизують і депортованих українців. Як відомо, без наявності паспорта рф депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг.