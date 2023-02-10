Паспортизация жителей оккупированной Херсонщины: захватчики предлагают украинцам деньги

Паспортизация жителей оккупированной Херсонщины: захватчики пытаются подкупить украинцев
Российские захватчики придумывают все новые способы, чтобы заставить жителей оккупированных территорий Украины взять гражданство россии. Россияне прибегают к методу "кнута и пряника" — если раньше заставляли получать российский паспорт угрозами, то передают деньги.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Деньги за паспорт
Как рассказали в Генштабе, в населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань.
"Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", — говорится в сообщении.
В Генштабе также рассказали о ситуации на оккупированном Донбассе. По информации украинского военного ведомства, с целью ограничения доступа к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы "Феникс" и "МТС" с 11 февраля выключают мобильный интернет пользователям.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают незаконную паспортизацию на захваченных территориях. Захватчики заставляют людей менять водительские удостоверения, впрочем автовладельцы могут это сделать только при наличии паспорта россии.
Также известно, что кафиры незаконно паспортизируют и депортированных украинцев. Как известно, без наличия паспорта россии депортированные не будут получать никаких выплат или услуг.