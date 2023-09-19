Куди звертатися військовим, якщо пенсію нарахували неправильно — роз'яснення

Виплати та пенсії українським військовослужбовцям. Колаж: Новини.LIVE

Попри воєнний стан, який через агресію рф триває в Україні з 24 лютого 2022 року, правила призначення пенсій військовослужбовцям діють без змін. Проте, трапляються випадки, коли пенсію нараховують неправильно або ж у військового виникає така підозра.

Як діяти та куди слід звертатися у такому разі, пише "На пенсії".

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Зазначається, що питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, унормовані законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Куди звертатися військовим у разі неправильного нарахування пенсії

Фахівці радять звернутися не тільки до місцевого відділення Пенсійного фонду, а й до обласного Пенсійного фонду, а також до Пенсійного фонду України (м. Київ, вулиця Бастіонна, 9).

Втім, зазначається, що військові пенсії призначаються органами Пенсійного фонду на підставі даних про грошове забезпечення, що надаються військкоматами (ТЦК та СП).

В такому випадку військовому краще звернутися за допомогою саме до органу, який видав довідку про розмір грошового забезпечення та всілякі надбавки до зарплати військовослужбовця.

Який максимальний розмір пенсій військових в Україні

Для всіх видів пенсій максимальний розмір з урахуванням усіх надбавок та доплат не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тож, 2022 року максимальна пенсія військовослужбовця — 20 930 грн. 2023 року перерахунку ще не було.

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