Куда обращаться военным, если пенсию насчитали неправильно — разъяснение

Выплаты и пенсии украинским военнослужащим. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на военное положение, которое из-за агрессии РФ продолжается в Украине с 24 февраля 2022 года, правила назначения пенсий военнослужащим действуют без изменений. Однако бывают случаи, когда пенсию начисляют неправильно или же у военного возникает такое подозрение.

Как действовать и куда следует обращаться в таком случае, пишет "На пенсии".

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Отмечается, что вопросы пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, нормированы законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Куда обращаться военным в случае неправильного начисления пенсии

Специалисты советуют обратиться не только в местное отделение Пенсионного фонда, но и в областной Пенсионный фонд, а также в Пенсионный фонд Украины (г. Киев, улица Бастионная, 9).

Впрочем, отмечается, что военные пенсии назначаются органами Пенсионного фонда на основании данных о денежном довольствии, предоставляемых военкоматами (ТЦК и СП).

В таком случае военному лучше обратиться за помощью именно в орган, выдавший справку о размере денежного довольствия и всевозможные надбавки к зарплате военнослужащего.

Какой максимальный размер пенсий военных в Украине

Для всех видов пенсий максимальный размер с учетом всех надбавок и доплат не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность. Так, в 2022 году максимальная пенсия военнослужащего — 20 930 грн. 2023 пересчета еще не было.

Раньше мы рассказывали, как начисляются пенсии военным и что следует знать о льготном стаже.

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