Пенсіонерам в Україні додадуть по 4200 гривень: хто може претендувати

Гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові суми до своєї пенсії. Так деяким категоріям громадян додадуть щомісяця по 4200 гривень.

У Пенсійному фонді України розповіли, кому належить надбавка до пенсії.

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Хто може отримати надбавку до пенсії

У Пенсійному фонді України повідомляють, що грошову надбавку до пенсії отримають особи, яких визнано борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їх переконання. Їм збільшать виплати на 4200 гривень щомісяця.

Починаючи з наступного року така пенсія індексуватиметься щорічно, це означає, що її розмір зростатиме.

Інші категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, отримають розмір надбавки за схемою від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Нагадаємо, в Україні середній розмір пенсії становить 5,3 тис. грн. Зараз близько 30% від усіх пенсіонерів отримують значно менше — до 3 тис. грн. Проте в особливих випадках людині може бути призначена надбавка. Її призначають до пенсії за віком, інвалідністю, а також за вислугою років. Надбавку з догляду може отримати: