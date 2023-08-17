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Пенсіонерам в Україні додадуть по 4200 гривень: хто може претендувати

17 серпня 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пенсіонерам в Україні додадуть по 4200 гривень: хто може претендувати
Гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові суми до своєї пенсії. Так деяким категоріям громадян додадуть щомісяця по 4200 гривень. 

У Пенсійному фонді України розповіли, кому належить надбавка до пенсії.

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Хто може отримати надбавку до пенсії

У Пенсійному фонді України повідомляють, що грошову надбавку до пенсії отримають особи, яких визнано борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їх переконання. Їм збільшать виплати на 4200 гривень щомісяця.

Починаючи з наступного року така пенсія індексуватиметься щорічно, це означає, що її розмір зростатиме.

Інші категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, отримають розмір надбавки за схемою від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Нагадаємо, в Україні середній розмір пенсії становить 5,3 тис. грн. Зараз близько 30% від усіх пенсіонерів отримують значно менше — до 3 тис. грн. Проте в особливих випадках людині може бути призначена надбавка. Її призначають до пенсії за віком, інвалідністю, а також за вислугою років.  Надбавку з догляду може отримати:

  • особа з інвалідністю першої групи;
  • одинока особа з інвалідністю другої групи, котра потребує постійного стороннього догляду, і досягла пенсійного віку;
  • самотня особа з інвалідністю третьої групи, яка досягла пенсійного віку;
  • одинокі одержувачі пенсії за віком чи за вислугу років, які вимагають постійного стороннього догляду.

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