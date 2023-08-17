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Пенсионерам в Украине прибавят по 4200 гривен: кто может претендовать

17 августа 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пенсионерам в Украине прибавят по 4200 гривен: кто может претендовать
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные суммы к своей пенсии. Так, некоторым категориям граждан прибавят ежемесячно по 4200 гривен.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может получить надбавку к пенсии.

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Кто может получить прибавку к пенсии

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что денежную надбавку к пенсии получат лица, признанные борцами за независимость Украины, которые коммунистическим режимом были осуждены по их убеждению. Им увеличат выплаты на 4200 гривен в месяц.

Начиная со следующего года такая пенсия будет индексироваться ежегодно, это означает, что ее размер будет расти.

Другие категории граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, получат размер надбавки по схеме от 23 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Напомним, в Украине средний размер пенсии составляет 5,3 тысячи гривен. Сейчас около 30% всех пенсионеров получают значительно меньше — до 3 тыс. грн. Однако в особых случаях человеку может быть назначена прибавка. Ее назначают к пенсии по возрасту, инвалидности, а также по выслуге лет. Прибавку по уходу может получить:

  • лицо с инвалидностью первой группы;
  • одинокое лицо с инвалидностью второй группы, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, и достигшее пенсионного возраста;
  • одинокое лицо с инвалидностью третьей группы, достигшее пенсионного возраста;
  • одинокие получатели пенсии по возрасту или за выслугу лет, требующие постоянного постороннего ухода.

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