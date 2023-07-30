Пентагон схвалив покупку Starlink для України, які не зможе відключати Ілон Маск, — NYT

Термінал Starlink. Фото: google.com

Пентагон придбає для України Starlink, які засновник компанії SpaceX Ілон Маск не зможе відключати. Термінали потрібні країні для виконання завдань без остраху переривання зв’язку.

Про це повідомляє The New York Times.

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У червня цього року глава Міноборони США Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

Співрозмовники видання, які ознайомлені з договорами, розповіли, що Пентагон отримує контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України. Це потрібно для виконання завдань без загрози переривання зв’язку.

The New York Times зазначає, що Ілон Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні. Співрозмовники видання кажуть, що наприкінці минулого року близько 1300 терміналів перестали працювати в країні після того, як уряд не зміг сплатити щомісячну оплату.

Видання розповідає, що доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, адже Україна звільняє свої території. У матеріалі йдеться, що в залежності від того, як лінія фронту змінювалася, Маск використовував геолокації, щоб обмежити доступність Starlink на передовій.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити і міста, зокрема Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, cупутниковий сервіс Starlink, доступний у понад 50 країнах світу, використовують також і в Україні. Більше того, ЗСУ часто використовують технологію на полі бою, що значно переважає ресурси РФ. Однак нещодавно стало відомо, що власник компанії SpaceX Ілон Маск відмовив Україні у доступі Starlink поблизу Криму.