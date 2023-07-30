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Пентагон одобрил покупку Starlink для Украины, которые не сможет отключать Илон Маск, — NYT

30 июля 2023 10:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пентагон одобрил покупку Starlink для Украины, которые не сможет отключать Илон Маск, — NYT
Терминал Starlink. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пентагон приобретет для Украины Starlink, которые основатель компании SpaceX Илон Маск не сможет отключать. Терминалы нужны стране для выполнения задач без боязни прерывания связи.

Об этом сообщает The New York Times.

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Starlink для Украины

В июне этого года глава Минобороны США Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

Собеседники издания, ознакомленные с договорами, рассказали, что Пентагон получает контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины. Это необходимо для выполнения задач без угрозы прерывания связи.

The New York Times отмечает, что Илон Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине. Собеседники издания говорят, что в конце прошлого года около 1300 терминалов перестали работать в стране после того, как правительство не смогло оплатить ежемесячную оплату.

Издание рассказывает, что доступ к Starlink также изменялся в зависимости от хода войны, ведь Украина освобождает свои территории. В материале говорится, что в зависимости от того, как линия фронта изменялась, Маск использовал геолокацию, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой.

"Это вызвало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить и города, в частности Херсон, в районах, контролируемых Россией, для связи им понадобился доступ к Интернету. Федоров и военные направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой восстановить сервис в районах, где наступала армия", — говорится в материале.

Напомним, спутниковый сервис Starlink, доступный более чем в 50 странах мира, используют также и в Украине. Более того, ВСУ часто используют технологию на поле боя, что значительно превосходит ресурсы РФ. Однако недавно стало известно, что владелец компании SpaceX Илон Маск отказал Украине в доступе Starlink вблизи Крыма.

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