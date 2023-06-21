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Пентагон відправить Україні допомоги ще на 6,2 мільярда доларів

21 червня 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пентагон відправить Україні допомоги ще на 6,2 мільярда доларів
Заступниця прессекретаря міністра оборони США Сабріна Сінгх. Фото: Flickr.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пентагон переоцінив вартість наданої Україні військової допомоги на $6,2 млрд. Тому цю суму США може надати офіційному Києву додатково. 

Про це повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря міністра оборони США Сабріна Сінгх.

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Представниця Пентагону повідомила, що вони перерахували вартість військової допомоги для України. 

З'ясувалося, що за 2022 та 2023 фінансові роки США переоцінили вартість наданої військової допомоги на $6,2 млрд.

А це означає, що Пентагон зможе виділити Україні додаткову військову допомогу на цю суму до кінця фінансового року.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну американські партнери вже надали нашій країні військову допомогу близько 40 млрд доларів.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 21 червня на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після вторгнення РФ, Америка оголосить про новий пакет допомоги Україні. 

Він наголосив, що США надалі виконуватимуть зобов’язання допомоги Україні, зокрема шляхом виділення нового потужного пакета допомоги з боку США, про який оголосять вже зовсім скоро.

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