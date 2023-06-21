Пентагон отправит Украине помощи еще на 6,2 миллиарда долларов

Заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх. Фото: Flickr.com

Пентагон переоценил стоимость предоставленной Украине военной помощи на $6,2 млрд. Поэтому эту сумма США может предоставить официальному Киеву дополнительно.

Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх.

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Представительница Пентагона сообщила, что они пересчитали стоимость военной помощи Украине.

Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы США переоценили стоимость предоставленной военной помощи на $6,2 млрд.

Это означает, что Пентагон сможет выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму до конца финансового года.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину американские партнеры уже оказали нашей стране военную помощь около 40 млрд долларов.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 21 июня на конференции, направленной на поощрение частных компаний инвестировать в восстановление страны после вторжения РФ, Америка объявит новый пакет помощи Украине.

Он подчеркнул, что США в дальнейшем будут выполнять обязательства помощи Украине, в частности, путем выделения нового мощного пакета помощи со стороны США, о котором объявят уже совсем скоро.