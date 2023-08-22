Переддень Третього Саміту Кримської Платформи. Деокупація Криму: прямий ефір Новини.LIVE

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У середу, 23 серпня, стартує Міжнародний Третій Саміт Кримської Платформи. Він матиме назву "Кроки до звільнення й відновлення стійкої безпеки у Криму та на Чорному й Азовському морях".

Подивитися експертний переддень Саміту можна за посиланням Новини.LIVE.

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Експертний переддень

Серед спікерів заходу — перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також та інші представники державних органів України, міжнародних аналітичних центрів та неурядових організацій.

Учасники обговорять можливості України звільнити півострів, а також розглянуть сценарії деокупації регіону. Окрему увагу приділять проблематиці корінних народів Криму.

Нагадаємо, військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.

Також ми писали, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко розповів, якою зброєю Україна може повністю знищити Кримський міст. За його словами, для цього потрібні німецькі крилаті ракети TAURUS.