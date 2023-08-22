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В канун Третьего Саммита Крымской Платформы. Деоккупация Крыма: прямой эфир Новини.LIVE

22 августа 2023 12:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В канун Третьего Саммита Крымской Платформы. Деоккупация Крыма: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 23 августа, стартует Международный Третий Саммит Крымской Платформы. Он будет называться "Шаги к освобождению и восстановлению устойчивой безопасности в Крыму и на Черном и Азовском морях".

Посмотреть экспертный канун Саммита можно по ссылке Новини.LIVE.

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Экспертный канун

Среди спикеров мероприятия — первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также другие представители государственных органов Украины, международных аналитических центров и неправительственных организаций.

Участники обсудят возможности Украины освободить остров, а также рассмотрят сценарии деоккупации региона. Отдельное внимание будет уделено проблематике коренных народов Крыма.

Напомним, военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" ведет наблюдение за Крымским мостом. Агенты заметили грузовые корабли российских оккупантов, которые могут перевозить военную технику.

Также мы писали, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко рассказал, каким оружием Украина может полностью уничтожить Крымский мост. По его словам, для этого требуются немецкие крылатые ракеты TAURUS.

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